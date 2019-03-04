Son Dakika Haberleri: Midyat "Sıfır Atık" İlçesi Olmaya Talip

Midyat "Sıfır Atık" İlçesi Olmaya Talip

2 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi kapsamında "Sıfır Atık" ilçesi olmaya talip.

Midyat
Mardin'in Midyat ilçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi kapsamında "Sıfır Atık" ilçesi olmaya talip.

TÜGVA temsilcisi, Geri Dönüşüm ve Atık Entegre Tesisi sahibi Zeki Çiçek, yaptığı açıklamada, dede mesleği atık ve hurdacılığı yaklaşık 30 yıldır sürdüren kardeşleri Hayrettin, Mesut ve Engin Çiçek ile Atık Entegre AŞ'yi kurduklarını belirterek, yıllık yaklaşık 250 bin ton atığın geri dönüşüm ile bölgeye kazandırılacağını söyledi.

İlçe girişinde 80 dönüm alan üzerinde yaklaşık 45 milyon lira maliyetle kurulan ve yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlanacak tesiste, temiz bir dünya için atıklar geri dönüşme kazandırılacağını aktaran Çiçek, Sıfır Atık Projesine yatırımlarıyla da destek verdiklerini kaydetti.

Çiçek, "Midyat'a yıllık 1 milyonun üzerinde turist geliyor. Pilot ilçe olmanın bölgemiz adına güzel olacağını düşünüyoruz." dedi.

Esnaf Davut İnan, Midyat'ın pilot ilçe olmasını istediklerini dile getirerek, "Midyat pilot ilçe seçilirse bölgemize ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Telkari ustası Nurullah Çelik de, Midyat'ın pilot ilçe seçilmesi durumunda yerli ve yabancı turist ile yatırımcı sayısının artacağını belirterek, böylece bölge ekonomisinin canlanacağına inandığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mardin, Emine Erdoğan, Midyat, Güncel
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