Midyat, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor - Son Dakika

Midyat, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

20.12.2020 16:47

Mardin'in Midyat ilçesinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Mardin'in Midyat ilçesinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cuma günü saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Midyat'ta cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Normalde yoğunluğun yaşandığı kuyumcular ve hazır giyimciler çarşısında vatandaşlar büyük oranda kısıtlamaya uymasıyla çarşıda sakinlik gözlendi.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterdi.

En işlek caddeler sessizlik hakim olurken polis kontrol noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Midyat Belediyesine bağlı ekiplerde, parke, temizlik görevlileri ile çalışmalarını sürdürdü.

Esnaflardan Ramazan Doğan, oluşan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek iş yerlerinde hazırlık yaptığını söyledi.

Doğan, "Malzemelerimizi kilo ile poşetlere koyup yarına hazırlık yapıyoruz. Müşteri olmadığı için bu durumu fırsata çevirdik. Malzemelerimiz yarın müşterilerimiz için hazır olacak. Bunun yanında temizliğimizi yapıyoruz" dedi.

Alışveriş için dışarı çıkan Faruk Aslan da bu hafta sonunu evlerinde geçirdiklerini verilen kısıtlamaya uyduklarını ifade etti.

Evlere tüp servisi yapan Haşim Akbulut ise telefonla gelen tüp siparişlerini evlere servis ettiğini belirtti.

Midyat, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
Midyat, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
Midyat, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
Midyat, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Mardin, Midyat, Cuma, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Midyat, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor - Son Dakika


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