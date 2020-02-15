Midyat'ta 1 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Midyat'ta 1 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika

Midyat'ta 1 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi

7 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinden 1 kilo 270 gram bonzai çıkan şahıs gözaltına alındı.

Midyat'ta 1 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinden 1 kilo 270 gram bonzai çıkan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Midyat İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince yapılan koordineli çalışmada Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan N.D.'nin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 270 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri için emniyete götürülürken, ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. - MARDİN

Cumhuriyet Mahallesi, Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin
Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı Polisten masaj salonlarına baskın! 45 bin lira para cezası kesildi

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:10:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Midyat'ta 1 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]