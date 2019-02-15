Midyat'ta 12 Kişi Sobadan Zehirlendi
1 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 12 kişi zehirlendi.
Mardin
'in Midyat
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 12 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Cumhuriyet ve Gölcük
mahallerinde ikamet eden iki aileden 12 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan H.D., U.D., O.D., T.D., L.D., F.D., G.İ., E.İ., Ş.İ., H.İ., S.İ. ve Ö.İ. tedavi altına alındı. Zehirlenen iki ailenin fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:45 Kaynak: İHA
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