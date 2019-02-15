Son Dakika Haberleri: Midyat'ta 12 Kişi Sobadan Zehirlendi

Midyat'ta 12 Kişi Sobadan Zehirlendi

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 12 kişi zehirlendi.

Midyat'ta 12 Kişi Sobadan Zehirlendi, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 12 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Cumhuriyet ve Gölcük mahallerinde ikamet eden iki aileden 12 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan H.D., U.D., O.D., T.D., L.D., F.D., G.İ., E.İ., Ş.İ., H.İ., S.İ. ve Ö.İ. tedavi altına alındı. Zehirlenen iki ailenin fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:45 Kaynak: İHA

Gölcük, Mardin, Midyat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı

Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı 16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:44:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midyat'ta 12 Kişi Sobadan Zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]