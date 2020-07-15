Midyat'ta, 15 Temmuz şehitleri için 3 dilde mevlit okutuldu - Son Dakika

Midyat'ta, 15 Temmuz şehitleri için 3 dilde mevlit okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan Midyatlı polis memuru Velit Bekdaş, kabri başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan Midyatlı polis memuru Velit Bekdaş, kabri başında anıldı. Anma etkinliğinde, darbe girişiminde şehit olanlar için Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu.

Mardin'in Midyat Kaymakamlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan Midyatlı polis memuru Velit Bekdaş kabri başında anıldı. Anma programı kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için Hacı İsa Cengiz Camisi'nde Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı ve çok sayıda kişinin katılımıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu.Anma programının ardından konuşan Kaymakam Tekin Dündar, "Bu millete, bu azizi vatana tuzak kurmaya çalışanlara rabbim hiçbir zaman fırsat vermesin. Böyle bir girişim olduğu zaman da aziz milletimiz tarih boyunca gösterdiği gibi 2016'da 15 Temmuz hain darbe girişiminde de olduğu gibi bu hainlere gününü gösterecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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Midyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Midyat'ta, 15 Temmuz şehitleri için 3 dilde mevlit okutuldu - Son Dakika
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