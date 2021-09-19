Midyat'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı binası önünde düzenlenen törene katılan Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende Teğmen Eren Fikret ve gazi İsmail Çetin birer konuşma yaptı.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Jandarma Komando Tabur Komutanı Albay Taner Ercivan, Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Midyat Şube Başkanı Mehmet Mekan Taş, Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Bedrettin Doğan, AK Parti İlçe Başkan Vekili Abdulvahap Arbağ, gaziler, şehit yakınları ve kurum temsilcileri katıldı.

Kaymakam Solmaz daha sonra gaziler ve şehit yakınlarını makamında kabul etti.

Solmaz, devletin bütün imkanları ile şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu ifade ederek, "Vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına mücadele eden ve bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkenin gururu, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Şehit yakınları ile gazilerimize teşekkür ederim. Her zaman yanlarındayız." dedi.