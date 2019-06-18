Son Dakika Haberleri: Midyat'ta "2. Geleneksel Trap Atışları" yapılacak
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Midyat'ta "2. Geleneksel Trap Atışları" yapılacak

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde, "2. Geleneksel Trap Atışları" yapılacak.

Midyat'ta
Mardin'in Midyat ilçesinde, "2. Geleneksel Trap Atışları" yapılacak.

Midyat Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneğinin katkılarıyla ve bazı silah firmaları ve kooperatiflerin desteğiyle 23 Haziran Pazar günü Şenköy Mahallesinde gerçekleştirilecek etkinlikte dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli ödüller verilecek.
Büyük ilgi ile gerçekleşmesi beklenen etkinliğe katılanların yanlarında fişek bulundurmamaları gerektiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:02 Kaynak: AA
Avcılar, Mardin, Midyat, Kültür Sanat
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