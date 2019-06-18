Midyat'ta "2. Geleneksel Trap Atışları" yapılacak
1 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde, "2. Geleneksel Trap Atışları" yapılacak.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:02 Kaynak: AA
'in Midyat
ilçesinde, "2. Geleneksel Trap Atışları" yapılacak.
Midyat Avcılar
ve Atıcılar Spor Kulübü Derneğinin katkılarıyla ve bazı silah firmaları ve kooperatiflerin desteğiyle 23 Haziran Pazar günü Şenköy
Mahallesinde gerçekleştirilecek etkinlikte dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli ödüller verilecek.
Büyük ilgi ile gerçekleşmesi beklenen etkinliğe katılanların yanlarında fişek bulundurmamaları gerektiği belirtildi.
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