Midyat'ta 2 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Midyat'ta 2 hırsızlık zanlısı yakalandı
30.11.2020 13:53
Mardin'in Midyat ilçesinde ev ve iş yerlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçen Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, 2 zanlıyı yakaladı.
Mardin'in Midyat ilçesinde ev ve iş yerlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçen Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, 2 zanlıyı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede ev ve iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarının alınması üzerine yaptıkları detaylı çalışma ile çok sayıda güvercin, sigara ve gıda malzemesi çaldıkları tespit edilen, R.Ç. ve E.D., kısa sürede yakalandı. Yakalanan hırsızların yanında bulunan malzemeler polis tarafından sahiplerine teslim edilirken zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MARDİN
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