Midyat'ta 200 Öğrencinin Katılımı ile Yangın Tatbikatı Yapıldı
1 saat önce
Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiye Grup amirliği ekiplerince Midyat'ta 200 öğrenci ile Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Okulunda yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.
Mardin
Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat
itfaiye Grup amirliği ekiplerince Midyat'ta 200 öğrenci ile Necip Fazıl Kısakürek
İmam Hatip Okulunda yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Yenimahalle Necip Fazıl
Kısakürek İmam Hatip Okulunda 200 öğrenci ile uygulamalı olarak yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Yapılan tatbikatta uygulamalı olarak, yangın anında ne yapılır, nasıl yapılırsa olay en az hasarla atlatılır gibi konular öğrencilere anlatıldı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:18 Kaynak: İHA
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