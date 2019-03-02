Son Dakika Haberleri: Midyat'ta 200 Öğrencinin Katılımı ile Yangın Tatbikatı Yapıldı

Midyat'ta 200 Öğrencinin Katılımı ile Yangın Tatbikatı Yapıldı

1 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiye Grup amirliği ekiplerince Midyat'ta 200 öğrenci ile Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Okulunda yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Midyat'ta 200 Öğrencinin Katılımı ile Yangın Tatbikatı Yapıldı, System.String[]
Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiye Grup amirliği ekiplerince Midyat'ta 200 öğrenci ile Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Okulunda yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Yenimahalle Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Okulunda 200 öğrenci ile uygulamalı olarak yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Yapılan tatbikatta uygulamalı olarak, yangın anında ne yapılır, nasıl yapılırsa olay en az hasarla atlatılır gibi konular öğrencilere anlatıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:18 Kaynak: İHA

Necip Fazıl Kısakürek, Midyat, Güncel
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