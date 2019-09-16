Midyat'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı törenle kutlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve ilköğretim haftası törenle kutlandı.

Işıklar Mahallesinde bulunan Mehmetçik İlkokulu bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Başsavcı Zeynel Abidin Akkiraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Kaymakamı Dündar, eğitim bir memleketin vazgeçilmezi olduğunu belirterek, bu nedenle eğitimin sadece okullara bırakılacak bir alan olmadığını söyledi.

Eğitimin önce ailede başladığına işaret eden Dündar, "Ailelerimizden, velilerimizden istirhamım çocuklarımıza sahip çıkalım, onların akademik başarıları elbette ki önemlidir ama her şeyden önce ahlaklı, topluma faydalı birer birey olmaları sağlanmalıdır. Bunu da sağlayacak olan ilk öğretmenler anne babalardır, velilerimizdir, bu ihmal edilmeyecek bir konudur." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da, güçlü devletlerin, büyük medeniyetler inşa eden toplumların çok iyi bir aile ve iyi eğitilmiş bireylerle bunu başardıklarını aktararak, "Bunun için aileleri bilinçlendirmeli, çocuklarımıza iyi bir terbiye ve iyi bir eğitim programı vermeliyiz." diye konuştu.

Program daha sonra öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam etti.

Ardından öğrencilerden oluşan koro, Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar seslendirdi, birlikte halay çekildi.