Midyat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Midyat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2020 16:51
Midyat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

MARDİN (AA) Midyat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutladı.

MARDİN (AA) Midyat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Hükümet konağı bahçesinde önünde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aziz Önen Kız Anadolu Lisesinde devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Altay, bu yıl kutlamaları Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir milletin varlığını sürdürebilmesi ancak öğretmenler ile mümkündür. Kültürün, medeniyetin temelini eğitim ve öğretim oluşturmaktadır." dedi.

Daha sonra aday öğretmenler yemin etti.

Kaymakam Tekin Dundar, öğretmenlere başarı dileyerek, karanfil verdi.

Programa, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Daha sonra şehit öğretmen Sabahaddin Kurtuluş'un mezarı ziyaret edildi, dua okundu.

Öte yandan Midyat Belediye Başkan yardımcıları Şehmus İleri, Metin Kutlu ve Abdurrahim Çelik, belediye birim müdürleri ile ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, idareci ve öğretmenlere karanfil verdi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


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