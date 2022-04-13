Midyat'ta 3. etap doğal gaz çalışmaları başladı - Son Dakika
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Midyat'ta 3. etap doğal gaz çalışmaları başladı

13.04.2022 10:41

Midyat ilçesinde 3. etap doğal gaz çalışmaları yapılacak.

Midyat ilçesinde 3. etap doğal gaz çalışmaları yapılacak.

İlçede 3. etap doğal gaz temel atma törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Akmercan Doğalgaz Midyat Şube Müdürü Murat Kurt, firma çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kurt, törende, ilçede 2022 yılı yatırım programı kapsamında 43 kilometrelik doğal gaz yatırımı planlandığını kaydetti.

Gölcük, Bağlar ve Seyitler Mahallelerinde planlanan cadde ve sokaklarda doğal gaz alt yapı çalışmalarının yapılacağını bildiren Kurt, "Bu çalışmalar kapsamında ilçede 7 bin aboneye daha doğal gaz arzı sağlanmış olacak. Böylece 2022 yılı sonunda 16 bin 550 aboneye ulaşılmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Midyat'ta 3. etap doğal gaz çalışmaları başladı
Midyat'ta 3. etap doğal gaz çalışmaları başladı
Midyat'ta 3. etap doğal gaz çalışmaları başladı

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Murat Kurt, Doğalgaz, Masum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Midyat'ta 3. etap doğal gaz çalışmaları başladı - Son Dakika


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