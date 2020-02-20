Midyat'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Midyat'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Midyat'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

7 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde, hırsızlık için bir eve girmeye çalışan 3 kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Midyat'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde, hırsızlık için bir eve girmeye çalışan 3 kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, M.A., G.G. ve F.İ. isimli kadınlar Midyat'a bağlı Acırlı Mahallesinde hırsızlık amacıyla bir eve girdi. Ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine hırsızlar, mahalle arasına kaçarak gözden kayboldu. Mahalle sakinlerinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık zanlısı 3 kadın yakalandı.


Alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MARDİN

Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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