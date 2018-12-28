Son Dakika Haberleri: Midyat'ta 350 Öğrenciye Kışlık Yardımı

Midyat'ta 350 Öğrenciye Kışlık Yardımı

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde Mehmetçik İlkokulunda öğrenim gören 350 öğrenciye kışlık bot ve kaban yardımı yapıldı.

Midyat'ta 350 Öğrenciye Kışlık Yardımı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde Mehmetçik İlkokulunda öğrenim gören 350 öğrenciye kışlık bot ve kaban yardımı yapıldı.

Modern Eğitim Fen (MEF) Bahçeşehir Okulları tarafından, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kardeş okul seçtikleri Mehmetçik İlkokulunda okuyan 350 öğrenciye mont ve bot yardımında bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'ın da katıldığı programda öğrencilere hediyeler verildi.


Mehmetçik İlkokulu Müdürü Hakim Deniz, yardım için teşekkür ederek, "Kardeş okul olarak bizi seçtikleri için çok mutluyuz. Yapılan yardımlar, öğrencilerin gözlerindeki mutluluk, ne kadar faydalı bir iş yaptığımızın en açık göstergesi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:57 Kaynak: AA

Mardin, Midyat, Kültür Sanat
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