Son Dakika Haberleri: Midyat'ta 4 Bin 331 Öğrenci ve Eğitimciye Tatbikat

Midyat'ta 4 Bin 331 Öğrenci ve Eğitimciye Tatbikat

56 dakika önce

Mardin'in Midyat İlçe İtfaiye Grup Amirliğince 4 bin 331 öğrenci ve eğitimciyle yangın önleme tatbikatı yapıldı.

Midyat'ta 4 Bin 331 Öğrenci ve Eğitimciye Tatbikat, System.String[]
Mardin'in Midyat İlçe İtfaiye Grup Amirliğince 4 bin 331 öğrenci ve eğitimciyle yangın önleme tatbikatı yapıldı. Katılımcılar, olası bir yangın ve deprem riskine karşı bilgilendirildi.

Midyat İtfaiye Grup Amirliğince ilçede bulunan 11 okulda, yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Öğrenci ve eğitimcileri bilgilendirmek için yapılan tatbikatlarda, olası bir yangın ve deprem anında öğrencilere yangına nasıl müdahale edilir, deprem olursa ne yapılır, olaylarda temel olarak ne yapılırsa kaza en az riskle atlatılır konularında bilgi verildi.

Tatbikatları öğrenci ve eğitimciler büyük bir heyecanla izledi. Yapılan tatbikatlarda, yangın söndürme, yangında yapılacak, tahliye, mutfak tüpüne müdahale ve mahsur kalanları kurtarma konuları uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim alan öğrencilerden Büşra Akkurt, yangın ve deprem tatbikatlarının çok olumlu geçtiğini söyledi. Ahmet Soylu isimli öğrenci ise itfaiye ekiplerinin okullarına geldiğini ve kendilerine yangın söndürme ile deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Ahmet Soylu, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür etti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:22 Kaynak: İHA

Mardin, İtfaiye, Midyat, Güncel
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