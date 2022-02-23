Midyat'ta 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi - Son Dakika

Midyat ilçesinde 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmak, kullanılamayacak durumdakilerin de ekonomiye kazandırılması için 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirdiklerini söyledi.

Kıyafetlerden kullanılacak durumda olanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını, kullanılmayacak durumda olanların ise fabrikalarda izolasyon malzemesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacağını kaydeden Şahin, yaptıkları çalışmalarla daha yaşanabilir bir Midyat için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Şahin, "Tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kullanmadıkları tekstil ve ayakkabılarını çöp yerine bu kutulara bırakmalarını istiyoruz. Her projemizde olduğu gibi giysi ve ayakkabı toplama kumbarası uygulamasına da halkımızın destek olacağını inanıyorum." diye konuştu.