Midyat'ta 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Midyat'ta 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi

23.02.2022 09:40
Midyat'ta 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi

Midyat ilçesinde 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi.

Midyat ilçesinde 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmak, kullanılamayacak durumdakilerin de ekonomiye kazandırılması için 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirdiklerini söyledi.

Kıyafetlerden kullanılacak durumda olanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını, kullanılmayacak durumda olanların ise fabrikalarda izolasyon malzemesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacağını kaydeden Şahin, yaptıkları çalışmalarla daha yaşanabilir bir Midyat için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Şahin, "Tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kullanmadıkları tekstil ve ayakkabılarını çöp yerine bu kutulara bırakmalarını istiyoruz. Her projemizde olduğu gibi giysi ve ayakkabı toplama kumbarası uygulamasına da halkımızın destek olacağını inanıyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Veysi Şahin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Midyat'ta 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:37 Berk Ateş ve Simge Aköz çifti kameralar karşısında: Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor
09:35 Yıllar önce bugünü mü işaret etmişti? Putin'in "Rusya'nın sınırları yoktur" sözlerini içeren videosu tekrar gündemde
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
08:42 Kavganın ortasında kılıç çekti! Görenler şaşkınlıktan donakaldı
08:30 Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:46:23. #1.12#
SON DAKİKA: Midyat'ta 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement