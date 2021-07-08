Son dakika haberi! Midyat'ta 6 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde, halı saha maçından dönen 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Midyat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, önceki celsede tahliye edilen Mehmet Emin Aydın ve Nevzat Tasman katılmazken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, sanıkların tutuksuzluk halinin devamı yönünde karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.

7 Eylül 2020'de Midyat- Dargeçit kara yolunun 12. kilometresinde 6 kişinin öldüğü kazada oğlu Hakan Özkahraman'ı kaybeden anne Kumri Özkahraman, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunlar dışarda geziyor çocuklarımız ise mezarda. 6 çocuğun hakkını kim arayacak. Sanıkların tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz." dedi.

Baba Şehmus Özkahraman da, sanıkların tutuklanmasını istedi.

Mehmet Emin Aydın yönetimindeki 65 K 3858 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Nevzat Tasman yönetimindeki 27 BDV 29 plakalı traktöre ardından da halı saha maçından evlerine dönenlerin içinde bulunduğu Hakan Özkahraman yönetimindeki 34 BOH 39 plakalı otomobile çarpmıştı.

Kazada, otomobildeki Nimetullah Yıldız (34), oğlu Abdulkerim (3), yeğeni Muhammed Yıldız (10) ile aynı mahallede oturan akrabaları Hakan Özkahraman (23), Bilal Seyitoğlu (21) ve kardeşi Dilovan Seyitoğlu (12), hayatını kaybetmiş, kamyon şoförü Aydın ile traktör sürücüsü Tasman, yaralanmıştı.