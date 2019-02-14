Midyat'ta 61 Ünite Kan Toplandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, Diyarbakır Türk Kızılay'ı Kan Merkezi ile Türk Kızılayı İlçe Temsilciliği koordinatörlüğünde, "Bir ünite kan üç hayat kurtarır" adı ile düzenlenen kan bağışı kampanyasında bir günde 61 ünite kan toplandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, Diyarbakır Türk Kızılay'ı Kan Merkezi ile Türk Kızılayı İlçe Temsilciliği koordinatörlüğünde, "Bir ünite kan üç hayat kurtarır" adı ile düzenlenen kan bağışı kampanyasında bir günde 61 ünite kan toplandı.





Cumhuriyet Bulvarı Anıt Park Meydanında Kızılay mobil aracında düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.





Türk Kızılayı Midyat Temsilcisi Murat Aykat, yaptığı açıklamada, kış aylarında kan merkezlerindeki stoklarda azalma olduğunu, bu kapsamda başlatılan kampanyada Midyat'ta bir günde 61 ünite kan toplandığını belirtti.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlçe Müdürü Abdurrahim Güneş ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç da herkesi kan bağışında bulunmaya davet ederek, kan bağışında bulundu.



Türk Kızılay'ı kan bağışçısı kazanım uzmanı Süleyman Koç,, 13- 14 Şubat'ta Nusaybin Kızılay Şube Başkanlığında, 16-17 Şubat'ta Cizre Hükümet Konağı önünde, 18 Şubat'ta da Şırnak Devlet Hastanesi yanında kampanya kapsamında bağışların alınacağını belirtti.

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