Midyat'ta 73 Korucu Yemin Edip Göreve Başladı

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirilen 73 korucu, yemin edip görevlerine başladı.

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirilen 73 korucu, yemin edip görevlerine başladı.



Midyat'ta korucu olmaya hak kazanan 73 kişi bir okulun konferans salonunda, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okuduktan sonra, yemin edip görevlerine başladı. Yemin törenine, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Midyat Garnizon Komutanı Kurmay Albay Mustafa Akın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İlker Gönen, Midyat Belediye Başkan Vekili Mehmet Tevfik Baysal, Midyat Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Muharrem Durmaz korucular ve aileleri katıldı.



Burada bir konuşma yapan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özellikle güvenlik korucuları ile alakalı yaptıkları çalışmalar neticesinde, güvenlik korucularının özlük hakları ve mesleki anlamda güvencelerinin ciddi anlamda iyileştirildiğini söyledi. Kaymakam Tekin, "İnşallah, devletimizin dolayısıyla milletimizin ekonomik imkanları doğrultusunda ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacaktır. Kendilerine yeni meslek hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah vatana, millete, devletimize hayırlarda bulunurlar" dedi.



Korucu ablası Ayşe Gümüş ise, kardeşinin köy korucusu olması dolayısıyla sevinçli olduklarını söyledi. Gümüş, "Çok mutluyuz bu imkanı tanıdıkları için, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnşallah vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur" diye konuştu.



Korucuların yemin etmesinin ardından atış müsabakasında başarı elde ederek ilk 3'e giren koruculara Kaymakam Tekin tarafından plaketler verildi. Tören, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - MARDİN

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