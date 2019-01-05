Son Dakika Haberleri: Midyat'ta 83 Kişi Güvenlik Korucusu Olmaya Hak Kazandı

Midyat'ta 83 Kişi Güvenlik Korucusu Olmaya Hak Kazandı

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde 605 kişinin başvurduğu mahallelerde ve Ilısu Barajı için alınacak güvenlik korucusu alımında eğitimini başarıyla tamamlayan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden 83 kişi güvenlik korucusu olmaya hak kazandı.

Midyat'ta 83 Kişi Güvenlik Korucusu Olmaya Hak Kazandı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde 605 kişinin başvurduğu mahallelerde ve Ilısu Barajı için alınacak güvenlik korucusu alımında eğitimini başarıyla tamamlayan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden 83 kişi güvenlik korucusu olmaya hak kazandı.

Eğitim ve mülakatlar sonucunda 83 kişi güvenlik korucusu olmaya hak kazandı. Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak olan güvenlik korucuları kayıt aşamasından sonra, spor ve mülakat sınavına tabii tutuldu. Kayıt süresi 5 iş günü olan alıma 605 kişi başvuru yapmıştı. Yapılan mülakat ve eğitimlerin ardından başarılı olan 83 kişi güvenlik korucusu olmaya hak kazandı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:46 Kaynak: İHA

Ilısu, Mardin, Midyat, Güncel
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