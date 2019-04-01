Son Dakika Haberleri: Midyat'ta AK Parti Adayı Veysi Şahin Kazandı

Midyat'ta AK Parti Adayı Veysi Şahin Kazandı

57 dakika önce

- 2019 Yerel Seçimleri AK Parti SKM önünde toplanan kalabalık Havai fişek gösterileri Davul-zurna eşliğinde oynayan partililer Araç konvoyu Meşaleli kutlama Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları sallayan vatandaşlar Balkonlarda kutlama yapan vatandaşlar Veysi Şahin'in seçim otobüsünün üzerinde...

- 2019 Yerel Seçimleri
AK Parti SKM önünde toplanan kalabalık
Havai fişek gösterileri
Davul-zurna eşliğinde oynayan partililer
Araç konvoyu
Meşaleli kutlama
Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları sallayan vatandaşlar
Balkonlarda kutlama yapan vatandaşlar
Veysi Şahin'in seçim otobüsünün üzerinde halkı selamlaması ve konuşması Mardin'in Midyat ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Veysi Şahin kazandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Veysi Şahin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Veysi Şahin 23 bin 426, HDP adayı Osman Demirci 14 bin 588, bağımsız aday Fahrettin Yaşar 495 oy aldı.

-Şahin'in öz geçmişi-

Şahin, 1957 yılında Midyat'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Midyat'ta tamamlayan Şahin, 1974-1980 yılları arasında Adalet Partisi Midyat Gençlik Kolu Teşkilatı yönetiminde görev aldı.

Şahin, 1999 milletvekili genel seçimlerinde Mardin milletvekili olarak 21. Dönem TBMM meclis üyeliği görevinde bulundu. Şahin, 1999-2000 dönemi TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyeliği, 1999-2002 arası Doğru Yol Partisi Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2002 dönemi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon üyesi olarak görevini sürdürdü, Türkiye Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

Arapça ve İngilizce bilen Şahin, evli, iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:34 Kaynak: AA

Midyat, AK Parti, Veysi Şahin, Güncel
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