Midyat'ta alt ve üst yapı çalışmaları - Son Dakika
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Midyat'ta alt ve üst yapı çalışmaları

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Midyat Belediyesi ekiplerince, Akçakaya Mahallesinde yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları hızla sürüyor.

Midyat'ta alt ve üst yapı çalışmaları, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Midyat Belediyesi ekiplerince, Akçakaya Mahallesinde yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları hızla sürüyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Akçakaya Mahallesinde devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Şahin, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Midyat Belediyesi ekipleri tarafından uzun yıllardır alt yapı ve üst yapı hizmeti görmeyen Akçakaya Mahallesinde başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.


Şahin, şöyle konuştu:

"Midyat'ın hak ettiği hizmetleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Uzun yıllardır hiç hizmet görmeyen Akçakaya Mahallesinde çalışmalara hızlı başladık. Burada çalışmalarımızı en yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Bölgede bugüne kadar 2 bin 700 metre kanalizasyon borusu döşendi. Şimdi Midyat halkı ile daha güzel yarınlara temel atmak için alt yapı çalışmalarımıza hız veriyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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