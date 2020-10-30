Midyat'ta asfalt çalışması - Son Dakika

Midyat Belediyesince kırsal mahallelerde asfalt çalışması sürüyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, çalışmaların sürdüğü kırsal mahallelerde incelemelerini sürdürerek, ilçenin 60 kırsal mahalle yollarının büyük bir bölümünü tamamlama hedefiyle çalışmalara başlattığını ve çalışmalar tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Fen İşleri ekiplerinin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Şahin, yapılan çalışmalarla, mahalle ve grup mahalle yolları genişlettiklerini belirtti.

Şahin, şöyle konuştu:

"Alt yapısı yenileniyor ve asfaltlanıyor. Vatandaşlarımızın mahallelerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Doğançay, Yenice, Oyuklu ve Gülgöze mahalle yollarında önce alt yapı sonra da üst yapı çalışmalarını gerçekleştirdik. Ekiplerimiz, şimdiye kadar yürüttükleri çalışmalar sonucunda toplam 25 kilometrelik 4 mahalle yolunda asfalt sathi kaplama yaparak çalışmaları tamamladı. Ayrıca, merkez, Bağlar, Yeni, Cumhuriyet, Sanayi, Gölcük ve Ulucami mahallerimizde sıcak asfalt çalışmaları da yapılıyor."

Ekiplerin, kırsal mahalle ve grup mahalle yollarındaki çalışmalarına yıl sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.