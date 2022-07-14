Bayram dolayısıyla da çalışmaları durdurmadıklarını kaydeden Tunç, "Vatandaşlarımızın rahat bir ulaşıma kavuşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sezon boyunca Bağlar Mahallesindeki bütün sorunları çözeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Midyat Belediyesi, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Midyat'ta asfalt ve kaldırım çalışması - Son Dakika

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