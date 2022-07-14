Midyat'ta asfalt ve kaldırım çalışması

Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçenin çeşitli noktalarında başlattığı asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.
Midyat Belediyesi Fen İşler Müdürü Veysel Tunç, geçen yıl 15 kilometrelik doğal gaz hattının çekilmesi ve alt yapı şebeke hattının tamamlamasıyla Bağlar Mahallesinde yaklaşık asfalt ve kaldırım çalışması başlattıklarını söyledi.
Bayram dolayısıyla da çalışmaları durdurmadıklarını kaydeden Tunç, "Vatandaşlarımızın rahat bir ulaşıma kavuşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sezon boyunca Bağlar Mahallesindeki bütün sorunları çözeceğiz." dedi.
Vatandaşlardan Abdullah Özkur da yolların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
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