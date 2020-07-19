Midyat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Midyat'ta asfaltlama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Bağlar, Cumhuriyet ve Gölcük mahallelerinde asfalt serim çalışmalarını inceledi.



Şahin Midyat Belediyes'nin daha kaliteli ve konforlu ulaşım ağı için başlattığı sıcak asfalt çalışmalarına yenilerini eklediğini söyledi.

İlçe halkının memnuniyetinin bizim için çok önemli olduğunu belirten Şahin,

"Amacımız, mahallelerimizin yol standardını yükseltmek daha rahat ve konforlu yollar sunmaktır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor. Yine Cumhuriyet ve Yeni mahallelerimizde çocuk parkı yapıldı. Gölcük mahallemizde yöresel ürünlerin satışa sunulacağı modern pazar yeri yapılıyor. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini alıyoruz."