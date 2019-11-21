Midyat'ta avcılar denetlendi

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde avcıları denetlendi.



Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda avcıların belgesi, tüfek ruhsatı ve tüfek takozlarının avcılık kural ve esaslarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimde yasalara uygun şekilde avlanan vatandaşlara teşekkür edildi.



Öte yandan jandarma ekipleri avlanma günleri, resmi tatiller, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri olduğuna dikkat çekerek diğer günlerde avlanma yasağına dikkat çekti. - MARDİN