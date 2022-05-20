Midyat'ta Ayak Bilardosu Turnuvası başladı

Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ayak Bilardosu Turnuvası başladı.

Midyat Belediyesince Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesinde düzenlenen ve 64 sporcunun katıldığı turnuvanın başlangıç vuruşunu Belediye Başkanı Veysi Şahin yaptı.

Şahin, her yaştan vatandaşı sportif etkinliklerle buluşturmak amacıyla turnuvayı düzenlediklerini belirterek, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sporseverlerin gösterdiği yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Şahin, "Önemli olan birlikte oynamaları, bu turnuvaya katılmış olmalarıdır. Birlik, beraberlik ruhunu pekiştirmelerini istiyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dilerim." dedi.

Turnuva, 15 gün sürecek.