Midyat'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı - Son Dakika
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Midyat'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

05.04.2022 13:32
Midyat'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

Midyat ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Midyat ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Midyat Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen çalıştay, Halk Eğitim Merkezi (HEM) konferans salonunda başladı.

Çalıştay, 2 gün sürecek.

Çalıştayın açılışına Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Esma Zeyrek Şirin, İlçe Sağlık Müdürü Sertaç Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Tomruk ve çok sayıda davetli katıldı.

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Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Midyat'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı - Son Dakika


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