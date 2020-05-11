Midyat'ta berber ve kuaförlere maske ve eldiven desteği - Son Dakika

Midyat Belediyesi yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında berber ile kuaförlere, maske, eldiven ve dezenfektan desteğinde bulundu.

Zabıta ekipleri 650 siperlik ile çok sayıda bez maske ve eldiveni 130 berber, kuaför ve güzellik salonu işletmelerine teslim etti.

Berber Mehmet Zeki Tuncer, bugün faaliyete yeniden başladıklarını aktararak, Kurallarına uyuyoruz. Midyat Belediyesi'ne eldiven ve maske desteği icin teşekkür ediyoruz." dedi.

Tıraş olamaya gelen Simon Dilmeç, "Randevu alarak geldim. Hijyen kurallarına uyulduğu için çok memnun kaldım." dedi.