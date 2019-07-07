Midyat'ta bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Mardin'in Midyat ilçesinde, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
'in Midyat
ilçesinde, Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Midyat Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yol kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde zulalanmış, kaçak yollarla Türkiye
'ye getirildiği tespit edilen bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, araç sürücüsü A.D. hakkında idari işlem başlatıldığı öğrenildi.
(İHA)
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