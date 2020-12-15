Midyat'ta boğazı ve karnı kesilen köpek kurtarılamadı - Son Dakika

Midyat'ta boğazı ve karnı kesilen köpek kurtarılamadı
15.12.2020 15:26
MARDİN'in Midyat ilçesinde boğazı ve karnı kesilmiş halde bulunan yavru köpek, götürüldüğü veterinerde kurtarılamadı.
MARDİN'in Midyat ilçesinde boğazı ve karnı kesilmiş halde bulunan yavru köpek, götürüldüğü veterinerde kurtarılamadı.
Midyat ilçesinde mesire alanı Şeyh Ales mevkisinde bulunan mağarada barınan köpeklere mama götüren polis, yavru bir köpeğin boğazının ve karnının kesildiğini gördü. Hemen veterinere götürülen yavru köpek, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Hayvan Kollama Derneği (HAYDER) Midyat temsilcisi Zeynel Abidin Erdem, yavru köpeğin öldürülmesini kınadıklarını belirterek, "Yavru köpeği bu şekilde eziyet ederek öldürenlerin bir an önce bulunup, gerekli cezayı almasını istiyoruz" dedi.
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