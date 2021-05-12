Son dakika haber! Midyat'ta çocuk parkının açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde yapımı tamamlanan çocuk parkı hizmete açıldı.

Yolbaşı mahallesindeki parkın açılışına katılan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, çocuklara oyuncak hediye ederek, fotoğraf çektirdi.

Açılışta konuşan Şahin, şunları kaydetti:

"Yolbaşı mahallesine kısa sürede güzel bir eser kazandırdık. Şuana kadar köylerle beraber 8 park yaptık. Burada çocuk parkına ihtiyacı vardı. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Bizimde amacımız çocukları sevindirmek. Park için yer arayışı içindeyiz. Hedefimiz sadece merkez ve beldeler değil, bütün köylerde çocuklara park yapmak."

Yolbaşı mahalle muhtarı Abdülgani Tekin ise hizmetlerinden dolayı Şahin'e teşekkür etti.