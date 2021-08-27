Midyat'ta çocuklar için portatif yüzme havuzu kuruldu - Son Dakika

Midyat ilçesinde kurulan portatif yüzme havuzu ile çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenme imkanı sunuluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Midyat Kaymakamlığı, Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Bağlar Mahallesinde portatif yüzme havuzu kuruldu.

Havuzun açılışı Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Kaymakam Dundar, açılışta, çocukların güzel vakit geçirmelerini dileyerek, "Birbirinize saygı ve sevgi çerçevesinde oyunlar oynayarak, eğlenerek, hocalarınızı dinleyerek zamanınızı değerlendirin, yüzmeyi öğrenin. Yüzme havuzumuz tüm çocuklara hayırlı olsun" dedi.

Çocuklar da, havuzun açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Açılışın ardından Belediye Başkanı Şahin, çocuklara oyuncak dağıttı.