Midyat'ta Denetimli Serbestlik Toplantısı
1 saat önce
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu 2019 yılı mart ayı toplantısı yapıldı.
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu 2019 yılı mart ayı toplantısı yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin
Akkiraz başkanlığında Denetimli Serbestlik Salonunda gerçekleştirilen toplantıya kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülere yönelik düzenlenecek yardım ve kurslar karara bağlandı.
Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik
Baysal, Denetimli Serbestlik İlçe Müdürü Serdar Erdoğan, Midyat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mikayil Mahmat
, Midyat Baro Temsilcisi avukat Mehmet Sait
Baş ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:28 Kaynak: AA
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