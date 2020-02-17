Midyat'ta deponun tavanı çöktü: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Midyat'ta deponun tavanı çöktü: 1 yaralı - Son Dakika

Midyat'ta deponun tavanı çöktü: 1 yaralı

7 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde samanlık olarak kullanılan deponun tavanı çöktü.

Midyat'ta deponun tavanı çöktü: 1 yaralı, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde samanlık olarak kullanılan deponun tavanı çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.


Olay, Midyat'a bağlı Sarıköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin yanında bulunan ve samanlık olarak kullanılan deponun tavanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Olay anında depoda bulunan 66 yaşındaki ev sahibi H.A. taş yığınlarının arasında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taş yığınlarının arasından çıkarılan H.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


İlçe Kaymakamı Tekin Dündar H.A.'yı Midyat Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Kaymakam Dündar, burada hastanın genel durumu hakkında bilgi aldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Sarıköy, Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:13 Kaynak: İHA
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