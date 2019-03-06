Midyat'ta Deprem ve Yangın Tatbikatı Yapıldı
1 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan, Cumhuriyet Ortaokulunda 564 öğrenci, eğitimci ve personele yangın tatbikatı eğitimi verildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan, Cumhuriyet Ortaokulunda 564 öğrenci, eğitimci ve personele yangın tatbikatı eğitimi verildi.
Midyat itfaiye ekipleri tarafından Cumhuriyet Ortaokulunda yangın önleme ve deprem eğitimi tatbikatı yapıldı. 564 öğrenci ve personelle olası yangın ve depremde ne yapılır, nasıl yapılırsa olay en az riskle önlenir konuları anlatıldı. İtfaiye erleri verdikleri eğitimin ardından uygulamalı olarak tatbikat da yaptı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:03 Kaynak: İHA
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