Midyat'ta doğalgaz çalışmaları - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesine doğalgaz verilmeye başlanacak.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, Obabaşı Mahallesinde BOTAŞ'a ait boru hattı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ifade ederek, "BOTAŞ'a ait ana hattan alınan doğal gazın basıncını daha sonraki hat basıncına düşüren ve geçen gaz miktarını ölçen istasyon bugün itibarıyla faaliyete girdi. Dağıtım istasyonuna bugün gaz verildi. Test çalışmalarına başlanmasının ardından önümüzdeki günlerde, planlandığı gibi, Ulucami, Yeni ve Ortaçarşı mahallerine doğalgaz verilmeye başlanacak." dedi.

Şahin, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ VE firma yetkilileri ile vatandaşlara teşekkür ederek, doğalgaz hizmetinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.