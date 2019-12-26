Midyat'ta, Düzoba mahallesine doğalgaz verildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta, Düzoba mahallesine doğalgaz verildi - Son Dakika

Midyat'ta, Düzoba mahallesine doğalgaz verildi

6 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Düzoba mahallesine doğal gaz verilmeye başlandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Düzoba mahallesine doğal gaz verilmeye başlandı.

Mahalleye doğalgaz verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yapılan yatırımlarla ilçelerinin her geçen gün daha da geliştiğini belirtti.

31 Mart mahalli seçimlerinde 2019 yılı içerisinde Midyat ve Savur'a doğal gaz sözünü verdiklerini ve bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e, BOTAŞ Genel Müdürlüğü yetkililerine Ak Mercan Doğalgaz Firması'na ve bu işte emeği geçen işçi kardeşlerime şahsım ve Midyat halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun.".

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar ise bugünün ilçeleri için tarihi bir dönüm noktası olduğunu aktararak, "İnşallah Midyat'ımız daha temiz bir enerji ile ısınacak. Daha temiz bir enerji ile mutfak ihtiyacını karşılayacak. ve inşallah kazasız belasız tüm Midyat en kısa sürede bu doğalgaz nimeti ile buluşmuş olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından doğalgaz meşalesi yakıldı.

Midyat'ta, Düzoba mahallesine doğalgaz verildi

Mardin, Midyat, Savur, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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