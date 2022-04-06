Midyat'ta E-Sınav Merkezi açıldı - Son Dakika
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Midyat'ta E-Sınav Merkezi açıldı

06.04.2022 10:50
Midyat'ta E-Sınav Merkezi açıldı

Midyat ilçesinde Elektronik Sınav (E-Sınav) Merkezi hizmete sunuldu.

Midyat ilçesinde Elektronik Sınav (E-Sınav) Merkezi hizmete sunuldu.

Kocatepe Ortaokuluna ait binanın bir bölümünde oluşturulan E-Sınav Merkezinin açılışına, Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, şube müdürleri ve sürücü kurslarının yöneticileri katıldı.

Kaymakam Solmaz, sürücüler başta olmak üzere E-Sınav Merkezi için il merkezine gidildiğini anımsatarak, "Bu güzel mekan sayesinde burada artık işlemlerimizi gerçekleştirebileceğiz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra merkezin açılışı gerçekleştirildi.

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milli eğitim bakanlığı, Abdurrahim Çelik, Hisarcık, E sınav, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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