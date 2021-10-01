Midyat'ta ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Midyat Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında yapıldı.

Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis gündeminde olan Yeni mahallede bir hayırsever adına kayıtlı arsanın Hasan Gündüz Cami müştemilatında kullanılması, Bağlar Mahallesinde ve Yunus Emre Mahallesinde bulunan iki sokağa malulen gazi olan İsmail Çetin ve şehit polis Abdullah Sağlam'ın adlarının verilmesi, Midyat Belediyesi Diller korosunun kurulması ve yönetmeliği de görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.