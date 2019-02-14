Midyat'ta Engellilere Yönelik Etkinlik

Mardin
'in Midyat
ilçesinde engellilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Midyat'ta polis halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin faaliyetleri, yöre halkı tarafından takdirle karşılanıyor.
Midyat Kaymakamlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince, Mustafa Kemal İlkokulu ve TOKİ İlkokulunda öğrenim gören engelli öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, polisler kahvaltıda bir araya geldikleri öğrencileri, oyun ve eğlence parkına götürdü. Öğrenciler, polislerle keyifli vakit geçirdi.
Etkinliğe, Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Ümit Başel, polis memurları, özel eğitim sınıf öğretmenleri, Mustafa Kemal İlkokulu ve TOKİ İlkokulunda öğrenim gören engelli öğrenciler katıldı.