Midyat'ta eski lojmanların yerine park yapılacak - Son Dakika
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Midyat'ta eski lojmanların yerine park yapılacak

24.07.2022 11:51
Midyat'ta eski lojmanların yerine park yapılacak

Midyat ilçesinde eski lojmanların yeri yeşil alana dönüştürülecek.

Midyat ilçesinde eski lojmanların yeri yeşil alana dönüştürülecek.

Midyat ilçesinde Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan eski lojmanların yıkımı Belediye Başkanı Veysi Şahin'in, ilk kazmayı vurmasıyla gerçekleştirildi.

Şahin, göreve geldiği günden bu yana yaptıkları projeleri hayata geçirdiklerini, 50 yıl önce lojman olarak inşa edilen fakat ömrünü tamamlayan binaların yıkımına başladıklarını söyledi.

Lojmanların yıkımının yapılacağı alanın daha önce ticari alan olduğunu kaydeden Şahin, alanın meclis kararıyla ticari alandan yeşil alana dönüştürdüklerini belirtti.

Şahin, "Midyat'ımıza hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah daha ilerideki zamanlarda yine buna benzer ekonomik ömrünü tamamlamış yapıları Midyatlılara yeşil alan olarak hizmete sunacağız." dedi.

Daha sonra binaların yıkımına başlandı.

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Kaynak: AA

Veysi Şahin, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta eski lojmanların yerine park yapılacak - Son Dakika

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