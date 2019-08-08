Son Dakika Haberleri: Midyat'ta eve girip hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı
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Midyat'ta eve girip hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı

23 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde, bir eve girip hırsızlık yapan iki zanlı, Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Midyat'ta eve girip hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde, bir eve girip hırsızlık yapan iki zanlı, Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Seyitler Mahallesi'nde girdikleri bir evde hırsızlık yapan E.G. F.G., Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonucu kapıları açmaya yarayan anahtar ve çelik tellerle yakalandı. Hırsızların yapılan sorgusunda, yakalanan zanlılardan birinin daha önce de hırsızlıktan aranmasının olduğu öğrenildi.

Yakalanan şahısların sorgularının ardından mahkemeye sevk edileceği kaydedildi. - MARDİN
Asayiş Büro, Mardin, Midyat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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