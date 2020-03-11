Midyat'ta Evrensel Değerler Gençlerle İlerler projesi kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta Evrensel Değerler Gençlerle İlerler projesi kabul edildi - Son Dakika

Midyat'ta Evrensel Değerler Gençlerle İlerler projesi kabul edildi

7 saat önce

Midyat ilçesinde Fahrettin Önen İlkokulu tarafından Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteklediği Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan Evrensel Değerler Gençlerle İlerler projesi kabul edildi.

Midyat'ta Evrensel Değerler Gençlerle İlerler projesi kabul edildi, System.String[]

Midyat ilçesinde Fahrettin Önen İlkokulu tarafından Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteklediği Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan Evrensel Değerler Gençlerle İlerler projesi kabul edildi.


Cumhuriyet Mahallesi Fahrettin Önen İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte Gençlik Projeleri Destek Programının tanıtımı yapıldı.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, burada yaptığı konuşmada, "Okulumuz küçük ama yüreğimiz büyük. Büyük maddi varlıklar her zaman başarı, iyilik, güzellik doğurmuyor. İnsan yüreğinin güzelliğini niyetinin güzel olması önem arz ediyor." dedi.

Fahrettin Önen İlkokulu Müdürü Sevgi Oğuz ise, öğrencilerin her şeyin en iyisini ve güzelini hak ettiğini düşünerek hep daha ilerisi için çalışmalar yapmaya, okulun fiziksel anlamda değiştirmeye, sosyal, kültürel çalışmalar gayret gösterdiklerini söyledi.

Programa, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Servet Yücel Oğuz, Abdurrahim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir ile davetliler katıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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