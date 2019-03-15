Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Fidan Dikimi

Midyat'ta Fidan Dikimi

1 saat önce

Midyat ilçesinde Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İlçe Temsilciliği, Cevat Paşa Kışlasında 300 çam fidanını toprakla buluşturdu.

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Midyat ilçesinde Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İlçe Temsilciliği, Cevat Paşa Kışlasında 300 çam fidanını toprakla buluşturdu.

TEMA İlçe Temsilciliğince, Cevat Paşa Kışlası çevresindeki boş alanlarda fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.


TEMA Midyat İlçe Temsilcilisi Salih Aydın, Yeşil bir Midyat oluşturmak için ağaçlandırma çalışmaları başlattıklarını belirterek, yaşanabilir bir dünya için "çevreye ve doğaya hep birlikte sahip çıkalım" sloganıyla fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Aydın, "İlçemizin her türlü ağaçlandırma faaliyetlerinin içinde olmayı bir görev olarak biliyoruz. Havası temiz ağacı bol bir Midyat olması dileğimizdir. Etkinlikte, 300 çam fidanını dikeceğiz." dedi.

Etkinliğe, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Midyat Garnizon Komutanı Kurmay Albay Mustafa Akın, Midyat Kültür Sanat Yardımlaşma Turizm ve Çevre Derneği (MİDER) Başkanı Ünal Günel, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve asker aileleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:22 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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