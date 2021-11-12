Midyat'ta fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Midyat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolaysıyla 1111 fidan toprakla buluşturuldu.
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, Kaymakamlık, Belediye ve Midyat Orman İşletme Şefliği iş birliğiyle Adalet Ormanında etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, 1111 fidan toprakla buluşturuldu.
Programa, Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Abdurrahim Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Müftüsü Tahir Pekim, Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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