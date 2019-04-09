Midyat'ta Gönüllü Hekimler Öğrencilere Diş ve Göz Taraması Yaptı

Mardin'in Midyat ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Midyat Başyurt Derneği üyeleri, kırsalda eğitim gören öğrencilere göz ve diş taraması gerçekleştirerek çeşitli hediyeler verdi.

Mardin'in Midyat ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Midyat Başyurt Derneği üyeleri, kırsalda eğitim gören öğrencilere göz ve diş taraması gerçekleştirerek çeşitli hediyeler verdi.



Başyurt Derneği'nin yaptığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Gülen Gözler Sağlıklı Gülüşler Projesi kapsamında Efeler İlk ve Ortaokulu, Kuyucak İlkokulu ve Başyurt İlkokulu'nda okuyan öğrencilere projenin ilk aşaması olarak göz ve diş taraması gönüllü hekimler tarafından yapıldı.



Yapılan çalışmanın sonunda öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.



Yapılan çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Başyurt Derneği Başkanı ve göz hastalıkları uzmanı Dr. Yaşar Dağ, amaçlarının görece dezavantajlı grup olan köy okullarındaki çocuklara sağlık hizmeti sunmak olduğunu söyledi. Uz. Dr. Dağ, "Bu kapsamda sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlardan olan göz ve diş taraması yapmaktır. Problem tespit edilen öğrenciler hastanelere yönlendirdik. Öğrencilere günümüzün önemli problemleri olan obezite ve bağımlılıkla mücadele ile ilgili çeşitli seminerleri de ayrıca verilecektir. Aynı zamanda çocukları spora teşvik etmek ve monoton köy yaşamından bir nebze olsun uzaklaştırmak için 5. ve 8. Sınıf öğrencilerine bisiklet, 1. ve 4. sınıfta eğitim gören öğrencilerimize satranç setleri hediye edeceğiz" dedi.



Projenin ikinci aşamasında sağlıklı hayata pedal çevir sloganı ile yaklaşık yüz öğrenciye bisiklet ile iki yüz öğrenciye de satranç seti hediye edileceği kaydedildi. - MARDİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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