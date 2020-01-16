Midyat'ta "Güven ve Huzur Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta 'Güven ve Huzur Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Midyat'ta "Güven ve Huzur Toplantısı" yapıldı

7 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde "Güven ve Huzur Toplantısı" yapıldı Mardin İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Kocatepe Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, kentin huzur ve güvenliği için her türlü önlemlerin alındığını belirterek, huzur ve güvenliğine katkı...

Midyat'ta

Mardin'in Midyat ilçesinde "Güven ve Huzur Toplantısı" yapıldı


Mardin İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Kocatepe Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, kentin huzur ve güvenliği için her türlü önlemlerin alındığını belirterek, huzur ve güvenliğine katkı sunmak işin 7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde olduklarını söyledi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı da yapılan faaliyet ve çalışlar halkında bilgilendirme yaptı.

Toplantıya, kurum yöneticileri ve Midyat'ta faaliyet gösteren dernek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul yönetimi, okul aile birliği temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Çetinkaya, Midyat, Mardin, Huzur, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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