Midyat'ta güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Midyat'ta güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Midyat'ta güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

6 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 480 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Midyat'ta güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 480 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Midyat-Mardin yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Güvenlik güçlerince araçta yapılan aramada 480 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine sevk edildi. - MARDİN

Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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