Midyat'ta halı saha işletmecileri Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde faaliyete geçmeyi bekliyor - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde halı saha işletmecileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile faaliyete geçmeyi bekliyor.

İşletmecilerden Ahmet Atasal, yaptığı açıklamada, bir süredir halı sahaların kapalı olduğunu belirterek, Kovid-19 tedbirlerini uygulayarak işletmelerini faaliyete açmak istediklerini söyledi.

Erhan Gündüz ise, "Sağlık Bakanlığımızın vereceği bütün talimatlara uyarak biz de işletmemizi faaliyete açmaya hazırız." diye konuştu.

Sporcu Cem Ergün de, sportif aktivitelerin önemine değinerek, halı sahaların açılmasını istediklerini aktardı.